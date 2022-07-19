مع بدء الجولة الثانية لاختبارات القبول بالجامعات الأهلية.. النظام كاملا

تبدأ الجولة الثانية من اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة)، غدا الأربعاء 20 يوليو، وذلك لجميع طلاب الشهادات المعادلة الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 15 يوليو الجارى.

ويمكن للطالب معرفة موعد الاختبارعن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية:

http://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/admission.aspx))

وتُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه، ويمكن إجراء الاختبارات أونلاين للطلاب المقيمين خارج جمهورية مصر العربية بعد تقديم الطالب ما يثبت أنه خارج البلاد في جميع فترات إجراء الاختبارات (أختام الدخول والخروج بجواز سفرهم).

كما يمكن للطالب معرفة نتيجة ترشيحه والإرشادات والتعليمات اللازمة لاستكمال قيده بالجامعة التي رشح لها بالدخول بالحساب الخاص بالطالب على موقع تسجيل الرغبات الموحد (https://admission.egypt-hub.edu.eg).

• تنقسم اختبارات القبول إلى جزئين رئيسيين:

الاختبار الأول: يخصص للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم إجراء اختبار معرفي إلكتروني مُخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها خلال مراحله الدراسية السابقة والمُتعلقة بالبرنامج الدراسي المُتقدم له، فمثلًا يُركز اختبار قبول الطلاب المُتقدمين لمجالات الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية والفيزيائية، بينما يُركز اختبار الطلاب المُتقدمين لبرامج الطب والصيدلة وما يماثلها على المعارف البيولوجية والكيميائية.

الاختبار الثاني: يتكون من عدة اختبارات دولية تهدف إلى قياس المهارات العقلية والتفكير النقدي للطالب، حيث يقوم الاختبار بقياس مهارات حل المشاكل وتحليلها ومهارات الإبداع والتفسير والتقييم، وبناء العلاقات السببية، ويعد هذا الاختبار شديد الأهمية لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المُؤهل لها.

ويمكن للطالب التقدم لأكثر من رغبة تقع في أكثر من قطاع ومن ثم يجرى للطالب أكثر من اختبار معرفى وفقًا للقطاعات المتقدم لها.