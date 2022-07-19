الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
ads

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 بإصابات متعددة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية الجديدة- القصاصين.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق، الصالحية الجديدة- القصاصين إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن للميكروباص واختلال عجلة القيادة من يد قائده، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بسحجات وإصابات متفرقة.

وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات الصالحية الجديدة، والقرين والإسماعيلية، لعلاجهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، والتي قررت انتداب المهندس الفني لمعاينة الحادث وتحديد سبب الانقلاب ومدى سلامة السيارة من عدمه وتكثيف التحريات حول الواقعة. 

مصرع انقلاب سيارة ميكروباص الصالحية الجديدة القصاصين الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى مصر وعدد من الدول

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

أسرة صاحبة مركز التجميل تعتزم تحرير محاضر ضد عروس المحلة

«خناقة فى مدخل العمارة».. تفاصيل مصرع صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 بالعمرانية

رفضت إقامة علاقة غير شرعية معه.. التصريح بدفن جثمان غينية قتلها صديق زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة