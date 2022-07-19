مصرع شخص وإصابة 10 فى انقلاب سيارة بالشرقية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 بإصابات متعددة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصالحية الجديدة- القصاصين.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق، الصالحية الجديدة- القصاصين إثر انفجار الإطار الأمامي الأيمن للميكروباص واختلال عجلة القيادة من يد قائده، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 10 آخرين بسحجات وإصابات متفرقة.

وانتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، حيث أشرفت على نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات الصالحية الجديدة، والقرين والإسماعيلية، لعلاجهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، والتي قررت انتداب المهندس الفني لمعاينة الحادث وتحديد سبب الانقلاب ومدى سلامة السيارة من عدمه وتكثيف التحريات حول الواقعة.