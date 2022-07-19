عامل يطعن تاجر خردة فى مشاجرة بشبين القناطر

أصيب تاجر خردة بجرح طعني بالصدر إثر مشاجرة نشبت مع عامل بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من مستشفي شبين القناطر العام باستقبال تاجر خردة مصاب بجرح طعني بالصدر، ادعاء مشاجرة، وجرى تحويله لمستشفى بنها التعليمي لتلقي العلاج.



وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "إ. ا"، 40 سنة، تاجر خردة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بجرح طعني بالصدر، خلال مشادة كلامية بينه وبين "م ح أ"، 35 سنة، عامل، بسبب خلافات مالية فيما بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض "سكين".



وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل المصاب لمستشفى شبين القناطر العام، وتحويله لمستشفي بنها التعليمي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.