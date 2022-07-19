غرق شاب فى ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد.



تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بغرق شاب بترعة الإسماعيلية بمسطرد بدائرة مركز الخانكة.



وبالانتقال والفحص تبين الجثة لشاب يدعى " سيد أ.ع" 16 سنة، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة من ترعة الإسماعيلية، وجرى التحفظ عليها بالمستشفى تحت تصرف النيابة وتولت النيابة التحقيق.