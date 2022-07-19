الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل متورط فى النصب على الأهالى بسوهاج

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بأخميم شرق محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس عامل في منتصف الخمسينيات من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائه على مبلغ مالي من أربعة أشخاص، بزعم قدرته على جمع وظائف لهم بدولة ليبيا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ «أشرف. م»، 35 سنة، حاصل على دبلوم إدارة وخدمات و3 أشخاص آخرين.

مفاده تضررهم من «رمضان. ع»، 55 سنة، عامل؛ لاستيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مائة ألف جنيه، مُقابل تدبير فرصة عمل لهم بدولة ليبيا إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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