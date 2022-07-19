الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب يروج أموالًا مزورة فى سوهاج

حبس
حبس
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أمرت النيابة العامة بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، حبس طالب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لمحاولته ترويج مبلغ مالي مزور على محلات البقالة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكن صاحبي محلين بقالة، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، من ضبط طالب في نهاية العقد الثاني من العُمر، بحوزته مبلغ مالي مزور، فئة المائة جنيه، أثناء محاولته ترويج المبلغ المالي لهما.

وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من كل من: "أبو بكر. ا"، 38 سنة، «حلمي. ك»، 57 سنة، صاحبي محلين للبقالة دائرة المركز، ويقيمان بذات الناحية"، بتمكنهما بمساعدة الأهالي من ضبط «محمد. ن»، 17 سنة، طالب.

وأفادا بحوزته مبلغ 4100 جنيه، عملات ورقية فئة المائة جنيه، مُقلدة، ومبلغ 438 جنيهًا، وتروسيكل دون لوحات معدنية، وذلك أثناء تردده علي المحلين المُشار إليهما لترويج المبلغ المُقلد.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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