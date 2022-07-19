الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إغلاق وتشميع 5 كافيهات لمخالفتها الإجراءات بالغربية

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قال عادل داود، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، إنه تم إغلاق وتشميع 5 مقاهٍ وكافيهات، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 22 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشار رئيس مركز ومدينة كفرالزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

كان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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