الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار جديد ضد الخادمة المتهمة في «سرقة فيلا» بالتجمع

محكمة
محكمة
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة،اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سيدة وزوجها لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلا بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، بإكتشافها سرقة مبالغ مالية محلية وأجنبية من داخل خزينة.

كما سرقت خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جرام، عدد 2 جهاز "لاب توب" -هاتف محمول -جهاز "دى فى أر" كاميرات من داخل الفيلا سكنها أثناء تواجدها بالساحل الشمالى .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من عاملة لدى المجنى عليها وزوجها ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج. 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها طرف المجنى عليها وعلمها بإحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنها إستغلت وجود نسخة من مفتاح الفيلا بحوزتها.

وعدم تواجد المجنى عليها فإتفقت مع زوجها على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بإحد المصارف المائية ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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