منها تغيير ساعات العمل.. نصائح للحفاظ على التركيز أثناء العمل بالجو الحار

يجعلنا الطقس الحار نشعر بالنعاس في أفضل الأوقات ولكن الاضطرار إلى التركيز على المشاريع، أو إكمال العمل الشاق أثناء موجات الحر الأشد اليت يشهدها عدد كبر من الدول حول العالم، يكفي لوضع أي شخص في حالة غفوة لمدة يوم كامل، لذا نوضح خلال السطور التالية كيف يمكن الحفاظ على تركيزك في درجات الحرارة الشديدة ، وفقًا لموقع "metro".

- لماذا تجعل الحرارة من الصعب التركيز؟

توضح الدكتورة شارلوت راسل، أخصائية علم النفس الإكلينيكي، أنه أثناء الطقس الحار، قد نجد صعوبة في التركيز لأن أجسامنا ودماغنا سيركزان بشكل طبيعي على الرغبة في تهدئة أنفسنا، إذا فكرنا في الأمر من منظور تطوري.

وأضافت لن نتمكن من البقاء كنوع إذا كنا نركز على الإنتاجية بدلاً من إيجاد طرق للحفاظ على الهدوء، فعندما يكون الجو حارًا في الخارج ، يصعب التركيز لأن الحرارة تجعل أجسامنا تشعر بأنها أقل نشاطًا ويقظة، فقد اعتاد جسم الإنسان على أن يكون هادئًا - لذلك نفقد بعضًا من حوافنا العقلية عندما نتعرض للحرارة الشديدة.

- كيف نحاول الحفاظ على تركيزنا أثناء الطقس الحار؟

1- حافظ على رطوبتك

لابد من الحرص على البقاء رطبًا، حتى كمية صغيرة من الجفاف يمكن أن تؤثر على تركيزنا ، لأن هذا سيجعل أجسامنا تركز على البقاء.

في الظروف المعتادة ، يمكن أن يساعدنا الكافيين على التركيز ولكن احذر من الإفراط في شربه لأن هذا يمكن أن يجففك ويجعلك تشعر بالخمول في الحرارة الشديدة.

البقاء رطبًا سيساعد في الحفاظ على الدماغ في أفضل حالاته، نظرًا لأن الدماغ يتكون إلى حد كبير من الماء، يمكن أن يقلل الجفاف من أوقات رد الفعل ويقلل من مستويات تركيزك ، لذلك من الضروري زيادة كمية الماء التي تتناولها للحفاظ على تركيزك.

حاول الاحتفاظ بزجاجة ماء في متناول يدك في مكتبك لتشجيع الشرب بانتظام طوال اليوم أثناء تواجدك في العمل أو الدراسة.

احذر من الإرهاق الشديد لأن ذلك قد يشير إلى شيء أكثر خطورة ، كما يحذر الطبيب العام والمدير الطبي لشركة Cosmedics ، الدكتور روس بيري.

وتشرح شارلوت، إذا كنت تعاني من الإنهاك الحراري لفترة طويلة من الزمن، فقد يؤدي ذلك إلى ضربة شمس، والتي يمكن أن تكون خطيرة للغاية، وتشمل أعراض ضربة الشمس الشعور بالغثيان والدوار والإغماء والارتباك والتشنجات.

ويميل الناس إلى الإصابة بضربة الشمس عندما يتعرضون لفترات طويلة لدرجات حرارة عالية مصحوبة بالجفاف الذي يؤدي بعد ذلك إلى فشل نظام التحكم في الجسم.

2- وجبات خفيفة

تأكد من تناول الطعام بشكل جيد من أجل الحفاظ على مستويات الطاقة، تقول جورجيا جادسبي مارش ، المؤسس المشارك لـ Unearth PR، للحفاظ على تركيزك احصل على مجموعة مختارة من الوجبات الخفيفة الصحية لتبريدها حتى يتم تعزيز طاقتك ، ولا تشعر بالحرارة الشديدة ، ويمكن أن يظل تركيزك على العمل. .

حاول تجميد الفاكهة ، مثل الفراولة أو العنب ، ومضغها على مدار اليوم، حيث يساعد تناول وجبات صغيرة أيضًا على الهضم.

3- بيئة العمل

تقول سارة أوستن ، مؤسسة ومديرة جوائز Lloyd's Bank البريطانية لتميز الأعمال، "إن معالجة ارتفاع درجة الحرارة وعدم الراحة أمر بالغ الأهمية ، خاصة إذا كنت تعمل من المنزل" .

وأضافت منطقتين رئيسيتين من الجسم يجب التركيز عليهما هما قدميك وأعلى رأسك إذا بدأت تشعر بارتفاع غير مريح من الحرارة الشائكة وأصبحت ساخنة ومضايقة - املأ وعاء الطبق بالماء البارد وضع قدميك فيه برفق أثناء العمل.

وتابعت سارة أيضًا إن الناس بحاجة إلى حجب أشعة الشمس تمامًا عن طريق سحب الستائر وسحب الستائر، حيث يعد إنشاء حاجز بين مساحة العمل والشمس باستخدام الستائر أو الستائر طريقة رائعة لتقليل درجة الحرارة الداخلية في منزلك ومنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل."

كما تقترح أيضًا استخدام مروحة أو صنع وحدة تكييف هواء "DIY"، عن طريق وضع أكياس الثلج أو الماء المجمد أمام مروحة، سيساعد ذلك في تحريك الهواء البارد في جميع أنحاء الغرفة ، مما يجعلك أكثر يقظة واستيقاظًا.

- تغيير ساعات العمل

توصي كريستين ماكدونالد، مديرة شركة الموارد البشرية والإدارة The Hub Events ، بالتحدث إلى الرئيس في العمل حول تغيير ساعات العمل، قد لا يكون هذا ممكنًا ، لكن المدراء تعلموا أن يكونوا مرنين خلال أزمة "كوفيد -19"، والعمل من المنزل يسمح بظروف عمل أكثر مرونة.

- تحديد الأولويات

حاول ألا تضغط كثيرًا على نفسك عندما يتعلق الأمر بمهام أكبر، إذا وجدت أن الحرارة تستنزف مستويات تركيزك ، ركز على المهام الصغيرة التي يمكن التحكم فيها، لذا حاول تنفيذ مشاريع كبيرة في الساعات الأولى عندما يكون الجو باردًا أو متأخرًا في المساء حتى لا تكافح مع فقدان التركيز في أهم النقاط في اليوم."

- كن هادئًا مع نفسك

في النهاية ،من الحتمي أن تؤثر الحرارة على قدرتنا على التركيز، لذلك لا تقسو على نفسك إذا لم تكن قادرًا على أن تكون في قمة لعبتك.

تقول كريستين: "نريد جميعًا أن نحافظ على إنتاجيتنا ، ولكن حاول ألا تضغط على نفسك إذا كنت لا تعمل بأقصى أداء في الوقت الحالي".

إذا وضعنا جانباً الحرارة ، فقد مررنا جميعًا بعام مرهق للغاية - إنه يساعد على التراجع ، وأخذ قسط من الراحة قليلاً وتجاوز ما تستطيع دون التسبب في أي ضغوط إضافية على نفسك.