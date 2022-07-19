توقعات برفع الاحتياطى الفيدرالى نسبة الفائدة فى يوليو الجارى

كشفت شبكة سي إن بي سي الأمريكية، عن أن هناك توقعات بأن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاثة أرباع نقطة استجابة للإشارات الاقتصادية الجديدة بسبب التضخم الذي لا يزال الأعلى منذ أربعة عقود.

وحسبما قالت “بي بي سي”، في تصريحات لها، إنه من المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معركته مع ارتفاع معدل التضخم الأعلى في 40 عامًا مع رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر أول أقل.

وسبق إن قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش للصحفيين في فلوريدا ردا على سؤال حول الاحتمال وراء رفع أسعار الفائدة "كل شيء محتمل".