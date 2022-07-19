الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد كريمة: يجب احترام خصوصية العلاقة الحميمة بين الأزواج وعدم إفشاء الأسرار

أحمد كريمة
أحمد كريمة
ads

قال الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من الضروري احترام خصوصية الإنسان والعلاقات الشخصية.

 

وأضاف “كريمة”، في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "من الخصوصيات التي يجب احترامها العلاقة الحميمية بين الزوجين وعدم إفشاء أسرار المنزل"

.

وتابع: "البعض لا يكون لديه فهم أو وعي، ويتحدث مع أصدقاء له عن أسرار بيته دون تفكير وتدبر مسبق.. إفشاء أسرار المنزل؛ يعتبر  ابتعاد عن الاخلاقيات الإسلامية، والدين الإسلامي ليس مجرد أمور عبادية وعقيدة لكن أخلاق أيضا، كما يجب احترام الخصوصية في المشاكل الأسرية بين الأزواج".

 

واختتم: "لا دخل للزوج بالذمة المالية للزوجة، والإسلام هو الشريعة الوحيدة في العالم التي جعلت للزوجة ذمة مالية مستقلة، والزوجة من حقها معرفة الوضع المالي لزوجها دون تفاصيل كاملة؛ كي تتمكن من تدبير الحياة داخل المنزل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

«خناقة فى مدخل العمارة».. تفاصيل مصرع صيدلانية قفزت من الطابق الـ11 بالعمرانية

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

التحفظ على 179 ألف كتاب دراسى بدون تفويض رسمى فى مطبعة بالمرج

وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: أحمد زايد مديرًا لمكتبة الإسكندرية

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة