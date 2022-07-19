أحمد كريمة: يجب احترام خصوصية العلاقة الحميمة بين الأزواج وعدم إفشاء الأسرار

قال الدكتور احمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه من الضروري احترام خصوصية الإنسان والعلاقات الشخصية.

وأضاف “كريمة”، في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية": "من الخصوصيات التي يجب احترامها العلاقة الحميمية بين الزوجين وعدم إفشاء أسرار المنزل"

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وتابع: "البعض لا يكون لديه فهم أو وعي، ويتحدث مع أصدقاء له عن أسرار بيته دون تفكير وتدبر مسبق.. إفشاء أسرار المنزل؛ يعتبر ابتعاد عن الاخلاقيات الإسلامية، والدين الإسلامي ليس مجرد أمور عبادية وعقيدة لكن أخلاق أيضا، كما يجب احترام الخصوصية في المشاكل الأسرية بين الأزواج".

واختتم: "لا دخل للزوج بالذمة المالية للزوجة، والإسلام هو الشريعة الوحيدة في العالم التي جعلت للزوجة ذمة مالية مستقلة، والزوجة من حقها معرفة الوضع المالي لزوجها دون تفاصيل كاملة؛ كي تتمكن من تدبير الحياة داخل المنزل".