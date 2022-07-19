سعر الريال السعودى فى مصر الثلاثاء 19 يوليو 2022

سعر الريال السعودي وتغيرها اللحظي من أهم ما يشغل المصريين، لاسيما مع انتهاء موسم الحج وعودة الحجيج من الأراضي المقدسة، وهو ما يتسبب في رغبتهم لشراء الهدايا التذكرات والإقبال على تبديل العملة المحلية بالريال.

سعر الريال السعودي في مصر الثلاثاء 19 يوليو 2022

والجدير بالذكر أن سعر الريال السعودي قد استقر مقابل الجنيه المصري في مصر، خلال تداولات صباح اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في مصر

وفي السطور الآتية يقدم الدستور، ضمن خدماته للقراء سعر الريال السعودي وبعض العملات الأجنبية والعربية في البنوك والمصارف العاملة في مصر كونها المصدر الرسمي والموثوق للتعامل.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء

استقر سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء

وظل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري - البنك الأكبر في التعاملات - عند مستوى 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

ويهتم العاملون في سعر العملات بعلاقة الريال السعودي باليورو الأوروبي، لاسيما عقب هبوط اليورو مقابل الدولار خلال الآونة الأخيرة، وبالتالي تراجعه أمام باقي العملات الأخرى.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022

انخفض سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19 يوليو، حيث سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي انخفاضًا ملحوظًا بقيمة (-0.0013) نقطة وبنسبة (-0.04%) أمام الريال السعودي SAR العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية، وذلك خلال جلسات التداول وصرف العملات صباح اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء = 3.7940 ريال سعودي.

سجل سعر الريال السعودي مقابل اليورو اليوم الثلاثاء = 0.2636 يورو.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي خلال الأسبوع الماضي

سعر اليورو يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 = 3.7619 ريال سعودي.

جاء سعر اليورو يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 = 3.7654 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم الخميس 14 يوليو 2022 = 3.7577 ريال سعودي.

سجل سعر اليورو يوم الجمعة 15 يوليو 2022 = 3.7579 ريال سعودي.

جاء سعر اليورو يوم السبت 16 يوليو 2022 = 3.7876 ريال سعودي.

جاء سعر اليورو يوم الأحد 17 يوليو 2022 = 3.7875 ريال سعودي.