تحويلات مرورية فى ميدان لبنان لاستكمال تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنا مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو.

وتم إعادة فتح الطريق في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان مع استمرار تحويل المركبات القادمة من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وطريق الإسكندرية الصحراوي إلى الطريق المستحدث الذى تم إنشائه يمين محور 26 يوليو لمسافة 1 كيلو متر تقريبا، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي اتجاه مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

من جهتها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.