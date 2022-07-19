مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار على حانة فى باريس

أعلنت السلطات الفرنسية، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر إطلاق نار في حانة بالدائرة الحادية عشر بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال عمدة الدائرة التي وقع بها الحادث، فرانسوا فوجلين، عبر حسابه على «تويتر»، إن تبادلًا لإطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 بجروح في حانة بأحد شوارع المقاطعة الحادية عشر في باريس.

وأضاف أنه لا يوجد ما يشير إلى أي دوافع الحادث حتى الآن، مؤكدًا أنه تم إلقاء القبض على أحد الشخصين المشاركين في إطلاق النار، فيما يظل المشتبه به الثاني هاربًا.