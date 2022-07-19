الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل 10 أدعية للصباح

دعاء الصباح
دعاء الصباح
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يبحث عدد كبير من المسلمين عن أدعية صبيحة كل يوم لعل يرزقنا الله بأحسن الأقدار وأوفر الرزق والسعادة، وعلى الرغم من أن ليس جميعها من السنة النبوية، إلا أنها تعتبر من الأدعية النافعة التي من المستحب أن يدعو بها المسلم،  ومن الأدعية المأثورة في الصباح ما يلي:

اللهم في صبيحة يومنا هذا وكلتك أمري فبشرني بما يفتح باب الرضا والسعادة والطمأنينة في القلوب.. واصرف عني كل ما يشقيني.

اللهم في هذا الصباح لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن لنا الأجساد وادفع عنا كل هم وبلاء.

اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور.. وتقبل فيه التوبة وتتسع فيه الأرزاق يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.

اللهم إني أسألك البركة في العمر.. ونورا في القلب.. وضياء في الوجه.. وسعة في الرزق.. وثباتا على الحق.. ورضا في النفس.. ومحبة في القلوب.

اللهم اكتب لنا مع أنفاس هذا الصباح خيرا نعمله ورزقا نكتسبه وعلما ننتفع به.. اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان في بعيد فقربه وإن كان قريبا فيسره.

اللهم اغسل قلوبنا من الأوجاع .. وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع.. واشرح صدورنا ويسر أمورنا.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك.. وأعوذ بك من سخطك والنار وأعوذ بك من تحويل عافيتك اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ورد الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

“اللهم ارزقني برزق من عندك لا حد له، وفرج من عندك لا مد له وخير من عندك لا عدد له”.

اللَّهم رحمَتك أرْجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عَيْن، أصلح لي شَأْني كُله، لا إله إلا أنت”.

“اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أَمَتِك ناصيتي بيدك ماض في حكمُك عَدْل في قضاؤُك أسألُك بكلِ اسم هو لك سميت به نفسَك أو أنزلتَه في كتابك أو علمتَه أحدًا مِن خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهاب همي”.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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