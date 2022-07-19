الثلاثاء 19 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة الثلاثاء 19 يوليو 2022 فى محافظات مصر وأذكار الصباح

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة
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مواعيد الصلاة الثلاثاء 19 يوليو 2022 من أكثر الموضوعات بحثًا في الساعات الأولى من اليوم، فيحل اليوم بالتزامن مع 20 ذي الحجة 1443 هـ وهذا الشهر من الأشهر الحرم التي يستحب فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، ولاسيما الصلاة والانتظام فيها وأدائها في مواعيدها، من هنا تتصدر مواعيد الصلاة في مصر محركات البحث العالمية جوجل وتويتر.

مواعيد الصلاة الثلاثاء 19 يوليو 2022

ويقدم "الدستور" لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022  فى القاهرة ومحافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

 

مواعيد الصلاة فى القاهرة الثلاثاء 19 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:23  ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 3

موعد صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:28 

 

الأزهر للفتوى: الصلاة في المسجد النبوي كأجر ألف صلاة فيما سواه

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 17- 7 -2022 فى القاهرة وبعض المحافظات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الإثنين 18-7-2022

 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية الثلاثاء 19 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:23 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 7:05 م

موعد صلاة العشاء 8:37 م. 

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية الثلاثاء 19 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:16

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد  صلاة العصر 3:35 م 

موعد صلاة المغرب 6:55 م

موعد صلاة العشاء 8:26  م.         

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ الثلاثاء 19 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:19

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 3:20 م

وقت صلاة المغرب 6:42 م

وقت صلاة العشاء 8:08 م.   

 

مواعيد الصلاة فى أسوان الثلاثاء 19 يوليو 2022

وقت صلاة الفجر 3:34  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 20: 3

موعد صلاة المغرب 6:42 م

موعد صلاة العشاء 8:05

 ويستحب في بداية اليوم ترديد بعض الأدعية والأذكار لتبدأ بها اليوم وينال الأجر والثواب ومنها أذكار الصباح وفي السطور الآتية أبرزها.

أذكار الصباح

«اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرَّهُ شيء». رواه الترمذي.

 

 

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة الثلاثاء 19 يوليو 2022 الثلاثاء ذي الحجة صلاة الفجر

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وائل لطفي

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