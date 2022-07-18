الثلاثاء 19 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشال جثمانى طفلين غرقًا فى قرية العتامنة بمركز طما

جثة
جثة
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سادت حالة من الحزن الشديد في قرية العتامنة بمركز طما في محافظة سوهاج، اليوم الإثنين، عقب مصرع طفلين غرقا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بغرق طفلين بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى المستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس فرع بحث الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع، والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما والرائد أحمد رشاد معاون أول مباحث المركز بوفاة محمد. س ر 14 سنة ونجل عمه محمود. م. ر 15 سنة غرقا بناحية قرية العتامنة.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى طما المركزى، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المتوفين وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الكشف الطبى مركز شرطة مصرع طفل النيابة العامة المباحث الجنائية محافظة سوهاج مدير امن سوهاج أمن سوهاج

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