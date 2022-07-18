الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل لقاء السيسى مع وزيرة الدفاع الألمانية ببرلين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى
ads

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كريستين لامبريشت، وزيرة الدفاع الألمانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزاز مصر حكومة وشعبًا بالروابط الوثيقة التى تجمعها بألمانيا، والحرص على مواصلة تعزيزها على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة فى إطار علاقة الشراكة بين البلدين، بما فى ذلك المجال العسكرى، وذلك فى ضوء تعاظم التحديات الاقليمية وعلى رأسها الإرهاب، والذى يستدعى ضرورة تضافر المساعى للدفع قدمًا بآليات مواجهة ذلك التحدى العابر للحدود على المستوى الدولى.

من جانبها، أعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية مؤخرًا من تنامٍ وازدهار.

كما أكدت الوزيرة اهتمام ألمانيا بتعميق تلك العلاقات بما لها من تاريخ ممتد.

وفى سياق متصل أكدت لامبريشت العمل على دعم التعاون فى المجال العسكرى والأمنى، فى إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية.

كما أشادت بالجهود المصرية فى استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئين على أرض مصر، وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين، بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.

وذكر المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد كذلك تبادل وجهات النظر، بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية، فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، حيث تم التوافق على تعزيز التنسيق المتبادل فى هذا الإطار، فى ضوء التحديات التى تتعرض لها منطقتا الشرق الأوسط وشرق المتوسط، والتى تمتد آثارها إلى خارج المنطقة، الأمر الذى يستدعى تكثيف التعاون بين البلدين من أجل التغلب عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

«المتحدة» تطلق برنامج «التدريب الصيفى» للطلبة.. شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: أحمد زايد مديرًا لمكتبة الإسكندرية

أبرز أنشطة التضامن اليوم.. استمرار صرف الدعم والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي

تفاصيل إجبار طالبة على إقامة علاقة جنسية داخل سنتر تعليمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة