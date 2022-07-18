الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المتحدة» تطلق برنامج «التدريب الصيفى» للطلبة.. شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

جريدة الدستور
ads

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإثنين، عن إطلاق برنامج «التدريب الصيفي» للطلبة داخل جميع شركاتها مدته شهران.

وقالت في بيان رسمي: «هل ترغب في التدريب مع أكبر المؤسسات في مصر.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن لأول مرة عن إطلاقها برنامج التدريب الصيفي للطلبة داخل جميع شركاتها».
وأضافت: «البرنامج التدريبي مدته شهران، انضم الآن وابدأ في اكتشاف مهاراتك وقدراتك الخفية داخل بيئة عمل فعالة ومهنية قبل التقدم للحياة العملية».
وتابعت: «نبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة معنا».

التخصصات المطلوبة:
-فنون جميلة- تطبيقية.
- إعلام، تسويق، إدارة أعمال.
- سينما، فنون مسرحية، تصوير.
- محاسبة، مالية، اقتصاد.
شروط التقديم: 
- طلاب السنوات الأولى، الثانية والثالثة فقط هم من يمكنهم التقديم.
- الطلبة المصريون فقط.
- أصحاب الأنشطة "الاجتماعية والطلابية" لهم الأولوية في الترشح للتدريب الصيفي.
- يُفضل أصحاب التدريبات السابقة.
- الأماكن محدودة لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم 
إرسل إلينا سيرتك الذاتية عبر [email protected] 
أيضاً لا تنسى الإشارة إلى تخصصك الجامعي في عنوان الإيميل و كتابة "تدريب صيفي 2022".

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: أحمد زايد مديرًا لمكتبة الإسكندرية

تفاصيل إجبار طالبة على إقامة علاقة جنسية داخل سنتر تعليمي

ممثل «الاتحاد الأوروبي»: اتفاق سياسي على دعم أوكرانيا بـ500 مليون يورو

تفاصيل حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة