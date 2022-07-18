«المتحدة» تطلق برنامج «التدريب الصيفى» للطلبة.. شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الإثنين، عن إطلاق برنامج «التدريب الصيفي» للطلبة داخل جميع شركاتها مدته شهران.

وقالت في بيان رسمي: «هل ترغب في التدريب مع أكبر المؤسسات في مصر.. «المتحدة للخدمات الإعلامية» تعلن لأول مرة عن إطلاقها برنامج التدريب الصيفي للطلبة داخل جميع شركاتها».

وأضافت: «البرنامج التدريبي مدته شهران، انضم الآن وابدأ في اكتشاف مهاراتك وقدراتك الخفية داخل بيئة عمل فعالة ومهنية قبل التقدم للحياة العملية».

وتابعت: «نبحث عن مواهب شابة طموحة ومتحمسة لخوض التجربة معنا».

التخصصات المطلوبة:

-فنون جميلة- تطبيقية.

- إعلام، تسويق، إدارة أعمال.

- سينما، فنون مسرحية، تصوير.

- محاسبة، مالية، اقتصاد.

شروط التقديم:

- طلاب السنوات الأولى، الثانية والثالثة فقط هم من يمكنهم التقديم.

- الطلبة المصريون فقط.

- أصحاب الأنشطة "الاجتماعية والطلابية" لهم الأولوية في الترشح للتدريب الصيفي.

- يُفضل أصحاب التدريبات السابقة.

- الأماكن محدودة لا تفوت الفرصة وسارع بالتقديم

إرسل إلينا سيرتك الذاتية عبر [email protected]

أيضاً لا تنسى الإشارة إلى تخصصك الجامعي في عنوان الإيميل و كتابة "تدريب صيفي 2022".