تبون: تطابق الرؤى الجزائرية الإيطالية حول الوضع في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على تطابق كلي في الرؤى بين بلاده وإيطاليا حول القضايا الثنائية والإقليمية منها الوضع السائد في ليبيا.

وقال "تبون"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي وصل للجزائر في وقت سابق اليوم الإثنين: "المحادثات كانت مكثفة مثلها مثل كثافة العلاقات الجزائرية الإيطالية في كل الميادين، وتطرقنا إلى طابع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في محيطنا المغربي والتي نوليها مع أصدقائنا الإيطاليين أهمية خاصة".

وأضاف: "كما سجلنا تطابقًا كليًا حول الملفات الكبرى والوضع السائد في ليبيا، ومالي، ومنطقة الساحل".

وجدد "تبون" التأكيد على ضرورة تحقيق الليبيين بأنفسهم هدف بناء المؤسسات، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم، بعيدًا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية.

وتابع الرئيس الجزائري قائلًا: "اتفقنا مع شركائنا الإيطاليين، على دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية وبعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتسوية النزاع في المنطقة".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على إرادة روما لتعزيز العلاقة المتميزة مع الجزائر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن التعاون الكثيف بين البلدين سيتوسع ليشمل الطاقة والعدل وانتقال التكنولوجيا.

كما أبرز "دراجي" أن الجزائر أصبحت المزود الأول بالطاقة لإيطاليا، مؤكدًا أن اجتماع القمة اليوم يؤكد أهمية التزام البلدين بتوطيد السلام في العالم، والصداقة الوثيقة بينهما مهمة لمواجهة مختلف التحديات.

ولفت إلى أنه "يود مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الجزائر لمواجهة مختلف الصعاب".