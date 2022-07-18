الإثنين 18 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تبون: تطابق الرؤى الجزائرية الإيطالية حول الوضع في ليبيا

تبون
تبون
ads

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على تطابق كلي في الرؤى بين بلاده وإيطاليا حول القضايا الثنائية والإقليمية منها الوضع السائد في ليبيا.

وقال "تبون"، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، الذي وصل للجزائر في وقت سابق اليوم الإثنين: "المحادثات كانت مكثفة مثلها مثل كثافة العلاقات الجزائرية الإيطالية في كل الميادين، وتطرقنا إلى طابع العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في محيطنا المغربي والتي نوليها مع أصدقائنا الإيطاليين أهمية خاصة".

وأضاف: "كما سجلنا تطابقًا كليًا حول الملفات الكبرى والوضع السائد في ليبيا، ومالي، ومنطقة الساحل".

وجدد "تبون" التأكيد على ضرورة تحقيق الليبيين بأنفسهم هدف بناء المؤسسات، من خلال انتخاب نزيه لممثليهم، بعيدًا عن التدخلات والتجاذبات الخارجية.

وتابع الرئيس الجزائري قائلًا: "اتفقنا مع شركائنا الإيطاليين، على دعم مجهودات المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية وبعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتسوية النزاع في المنطقة".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الإيطالي على إرادة روما لتعزيز العلاقة المتميزة مع الجزائر مستقبلًا، مشيرًا إلى أن التعاون الكثيف بين البلدين سيتوسع ليشمل الطاقة والعدل وانتقال التكنولوجيا.

كما أبرز "دراجي" أن الجزائر أصبحت المزود الأول بالطاقة لإيطاليا، مؤكدًا أن اجتماع القمة اليوم يؤكد أهمية التزام البلدين بتوطيد السلام في العالم، والصداقة الوثيقة بينهما مهمة لمواجهة مختلف التحديات.

ولفت إلى أنه "يود مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الجزائر لمواجهة مختلف الصعاب".

الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إيطاليا ليبيا ماريو دراجي منطقة الساح

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية «منتدى الإبداع»

الأكثر قراءة

مصادر تكشف حقيقة اختراق سيستم التصحيح ورفع درجات طلاب بالثانوية العامة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

وزيرة الثقافة لـ«الدستور»: أحمد زايد مديرًا لمكتبة الإسكندرية

تفاصيل إجبار طالبة على إقامة علاقة جنسية داخل سنتر تعليمي

ممثل «الاتحاد الأوروبي»: اتفاق سياسي على دعم أوكرانيا بـ500 مليون يورو

تفاصيل حفل افتتاح بطولة العالم للسلاح فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. الإرهابى «٥»

جمال رشدي

محطات شمسية عائمة فى مصر

مؤمن المحمدي

واسمه عيسى مش عيسوى

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية

إسرائيل تعرض مسرحية عن «أم كلثوم»: جعلتنا نؤمن فى الله والمحبة