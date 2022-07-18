الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملة وزوجها لسرقتهما ڤيلا بمنطقة التجمع الأول

حبس عاملة
حبس عاملة
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس سيدة وزوجها 4 أيام علي ذمة التحقيقات لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل فيلا.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مبالغ مالية (محلية وأجنبية) من داخل خزينة، وكذا سرقة خزينة صغيرة بداخلها مشغولات ذهبية تزن حوالى 150 جراما- 2 جهاز "لاب توب" -هاتف محمول -جهاز "دى فى أر" كاميرات) من داخل الفيلا سكنها أثناء وجودها بالساحل الشمالى . 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من عاملة لدى المجنى عليها وزوجها، يقيمان بدائرة قسم شرطة المرج. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظراً لطبيعة عملها طرف المجنى عليها وعلمها باحتفاظها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية بالفيلا سكنها استغلت وجود نسخة من مفتاح الفيلا بحوزتها، وكذا عدم وجود المجنى عليها فاتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات ، وأقرا بتخلصهما من الخزينة الحديدية بإلقائها بأحد المصارف المائية ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

نيابة القاهرة الجديدة فيلا مديرية امن القاهرة القاهرة سرقة مشغولات ذهبية

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