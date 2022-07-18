الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة في الإسكندرية

حبس
حبس
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أمرت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو، بقصد توزيعه على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 وجرى إعداد كمين وألقي القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت نصف كيلو جرام ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

نيابة المنتزه الإسكندرية عاطل مخدر الحشيش المعمل الكيماوي قسم شرطة الدخيلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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