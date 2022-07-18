 نزاع على قطعة أرض ينهي حياة شاب وإصابة آخر فى الأقصر

وقعت مشاجرة عنيفة بين عائلتين في مدينة إسنا جنوب الأقصر، بسبب قطعة أرض زراعية خلف موقف المطاعنة ، مما أسفر عنها مقتل شخص وإصابة الآخر .

وترجع البداية في أحداث الواقعة بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطارا من مركز شرطة إسنا يفيد بشوب مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض زراعية بمدينة إسنا .

وانتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث ، وتبين بأن المشاجرة بين عائلتين وكان بالعصي والشوم تطورت إلى إستخدام السلاح الناري أسفر أنه مصرع "سيد. أ " مقيم بمدينة إسنا، وإصابة " محمود . ر " مصاب بكسور في مناطق متفرقة بالجسد.

وشهد شهود عيان،أن قطعة الارض تمتلكها عائلة بمدينة إسنا ومنذ ايام وضعت عائلة اخرى يدها على قطعة الارض وحدث بين العائلتين مشاجرات كثيرة ولم يتوصلوا إلى حل مما دفعهم الى الذهاب الى الارض بالقوة وحدثت بينهم مشاجرات وإطلاق الأعيرة النارية مما تسبب فى مقتل شاب وإصابة آخر .

وأضاف أحد الشهود ، أن الأجهزة الأمنية فرضت كوردون أمنى حول المنطقة وتم القبض على مثيرى الشجار بين العائلتين.

وتم تحرر محضرا بذلك وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات ووضعت الجثة بمشرحة مستشفى طيبة التخصصي.