ماس كهربائي ينهي حياة عامل داخل مزرعة دواجن في محافظة البحيرة

وقع ماس كهربائي داخل مزرعة دواجن بمركز إدكو بالبحيرة أدي على أثره مصرع شاب.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا بالحادث من شرطة النجدة.

و بالفحص تلقى مركز شرطة إدكو بلاغا من المستشفى العام بوصولعامل ومقيم دائرة المركز جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء .

و باستجواب أسرة المتوفى اكدوا أنه أثناء قيام المجنى عليه بالعمل داخل مزرعة دواجن صعقه التيار الكهربائي مما تسبب في وفاته فى الحال متأثرا بإصابته.

وتم التحفظ على جثة المتوفى داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ادكو العام تحت تصرف النيابة العامة .

حرر المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.