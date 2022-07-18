الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أسرة مريض تعتدى على طاقم طبى بمستشفى المحلة العام

مستشفى المحلة العام
مستشفى المحلة العام
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شهد مستشفى المحلة العام التابع لمديرية الصحة في محافظة الغربية، واقعة اعتداء أسرة مريض على الطاقم الطبي والتمريض بالسب والقذف وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى، وتعريض مريض أثناء الكشف عليه للخطر.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان المحلة، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، تفيد بتعرض الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى للضرب والسب والقذف وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال وتعريض حياة مريض آخر للخطر أثناء الكشف عليه.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم أول المحلة بمحافظة الغربية والدكتور بهاء توفيق نقيب الأطباء بالغربية، وأيمن عصام المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية.

وكشف أيمن عصام، المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية عن تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي والتمريض بمستشفى المحلة العام مؤكدا أنه أثناء قيام الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بمتابعة حالة وفحص مريض يعاني من تشنجات كهربائية في قسم الاستقبال، قامت والدة طفل مريض بالتهكم بالسب والقذف والاعتداء على طبيبة بقسم الاستقبال أثناء ممارسة عملها وفحصها حالة مريض قائلة "سيبي إلى فى ايدك وشوفي حالتي".

وتابع المستشار القانوني لنقابة الأطباء بالغربية، حاول الطاقم الطبي والتمريض بقسم الاستقبال بالمستشفى تهدئة الأم، لكن فوجئوا بقيامها بالتعدي عليهم بالضرب وتحطيم وإتلاف محتويات قسم الاستقبال بالمستشفى، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المرضى وحرر محضر في قسم الشرطة باسم المنشأة الطبية.

مستشفى المحلة العام محافظة الغربية الطاقم الطبي الطاقم الطبي والتمريض الغربية

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وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

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