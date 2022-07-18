الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل حاول التعدي على طفلين داخل عمارة بطنطا

تعدي علي طفل
تعدي علي طفل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على عاطل له معلومات جنائية، بعد أن استدرج طفلين لعمارة بقرية سبرباى مركز طنطا، وشرع فى التعدي عليهما، واكتشف الأهالي الأمر وتمكنوا من ضبطه وتسليمه لضباط مباحث مركز شرطة طنطا.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، بورود بلاغ للنجدة من مواطنين بقرية سبرباى مركز طنطا، بضبطهم عاطل له معلومات جنائية، أثناء تواجده فى إحدى العمارات و بصحبته طفلين وتعديه عليهما.

وانتقل ضباط مباحث مركز طنطا وتبين أن المتهم يدعي"م.ا" 22 سنة له معلومات جنائية، و استدرج المجني عليهما للعمارة وشرع في التعدي عليهما، تم اقتياد المتهم للمركز وتحرير محضر يحمل رقم 19118 لسنة 2022 جنح مركز طنطا، وإخطار النيابة العامة.

الغربية عاطل استدرج طفلين طنطا مركز شرطة طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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