الإثنين 18 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن والغرامة لعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى الشرقية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدرات في القضية رقم  2354 لسنة 2022 جنايات قسم أول العاشر من رمضان.

صدر الحكم  برئاسة المستشار نسیم علي بيومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

وترجع  أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول  العاشر من رمضان، يفيد بقيام مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، برئاسة الرائد أحمد فخرى العزازى، مفتش الفرع، بإشراف العقيد محمد غيث، رئيس الفرع، ضبط  عامل مقيم محافظة جنوب سيناء، أثناء قيادته السيارة رقم 2578 ط س ا، وعثر بحوزته على 150 قطعة من جوهر الحشيش، بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم  والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم

محكمة جنايات الزقازيق السجن المشدد غرامة مالية 50ألف جنيه المستشار نسیم على بیومي الأجهزة الأمنية بالشرقية

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وائل لطفي

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