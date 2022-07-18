الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

11 مصابًا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالمنيا

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل
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أدى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، اليوم الإثنين، إلى إصابة 11 شخصًا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية بلنصورة، التابعة إدارياً لمركز أبوقرقاص، أسفر عن إصابة 11 عاملاً، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلاب السيارة.

ونقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اصابة مستشفي ملوي العام سيارة ربع النيابة العامة الأجهزة الأمنية بالمنيا

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