الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق أكبر مسابقة إبداع للأطفال دعمًا لقمة المناخ cop 27

cop27
cop27
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أطلقت الشبكة المصرية للبيئة والمناخ عبر لجنة الطفل، أكبر مسابقة تتيح للأطفال المشاركة بأعمالهم وأفكارهم الإبداعية في مختلف المجالات دعما لتنظيم مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ.
وقال عبدالجواد أبوكب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي ومؤسس الشبكة المصرية للبيئة والمناخ، إن المسابقة تتيح فرصة التقدم أمام طلاب أكثر من ٥٥ ألف مدرسة على مستوى مصر وكذلك أمام الأطفال واليافعين من مختلف الدول، وهي مخصصة للفئة العمرية من ٥ إلى ١٥ عاما، وتشمل فنون الرسم والتشكيل والتصوير الفوتوغرافي والفيديو والكتابة والإذاعة وأعمال الجرافيك وسيكون لكل فئة لجنة تحكيم من الخبراء والنجوم في المجال.


وأضافت الدكتورة عندليب فهمي الخبيرة الدولية ورئيس لجنة الطفل بالشبكة المصرية للبيئة والمناخ، أن المسابقة التي تعد الأولي من نوعها الأولي بهذا الحجم والتنوع سيتاح لمن يرغبون في المشاركة بها التقدم من اليوم وحتي ٥ أغسطس على أن تعلن أسماء الفائزين منتصف أغسطس المقبل وسينظم معرض وملتقى للأعمال الفائزة.

وترسل الأعمال علي الإيميل الرسمي لمؤسسة الإعلام والتحول الرقمي التي أطلقت الشبكة للمشاركة  في دعم الجهود المصرية لتنظيم قمة الأمم المتحدة للمناخ cop 27، وهو [email protected]

رئيس التحرير

وائل لطفي

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