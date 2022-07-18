الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«صحراء الغذاء».. أزمة تهدد 17 مليون أمريكى

سوبر ماركت
سوبر ماركت
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يعاني أكثر من 17 مليون أمريكي من أزمات في الحصول على الغذاء اليومي، بسبب إقامتهم فيما يعرف بـ"صحراء الطعام"، وهي أزمة ممتدة لم تجد لها الولايات المتحدة حلا حتى هذا الوقت الحالي.

ما هو صحراء الطعام

تطلق وزارة الزراعة الأمريكية على اضطرار الأفراد للسفر أكثر من ميل واحد إلى سوبر ماركت أو محل بقالة كبير للحصول على خيارات طعام صحية وبأسعار معقولة في منطقة حضرية، والسفر أكثر من 20 ميلًا في منطقة ريفية  بـ"صحراء طعام".

ووفقا لأطلس أبحاث الوصول إلى الغذاء التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، يؤثر هذا النقص في الوصول على ما يقرب من 17 مليون أمريكي، بحسب شبكة إيه بي سي الأمريكية.

وتُظهر البيانات أيضًا أن عدد الأشخاص الذين يعيشون على بعد نصف ميل أو أكثر من خيارات الطعام في المناطق الحضرية، أو 10 أميال في المناطق الريفية، يزيد هذا الرقم إلى أكثر من 53 مليون أمريكي، بما في ذلك سكان نيوجيرسي.

في يناير 2021، وقع حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، على قانون إغاثة صحراء الغذاء، وهو جزء من قانون التعافي الاقتصادي، والذي سيوفر حوالي 240 مليون دولار كتمويل لمكافحة هذه المشكلة في الولاية.

إغاثة الصحراء الغذائية في أمريكا

يوفر قانون إغاثة الصحراء الغذائية إعفاءات ضريبية لمحلات السوبر ماركت ومحلات البقالة التي تفتح في المناطق غير المخدومة جيدًا، بالإضافة إلى المنح والقروض والمساعدات الأخرى لتجار التجزئة للمواد الغذائية من جميع الأحجام للعمل في هذه المناطق.

يقدر بنك الطعام المجتمعي في نيوجيرسي أن 800000 مقيم في الولاية يتعاملون مع انعدام الأمن الغذائي، وحوالي 200000 منهم من الأطفال.

يقول روبرت براون، 53 عامًا، من نيوارك بولاية نيو جيرسي، إنه يسافر لمسافة ميلين من منزله إلى ShopRite بدون سيارة، وأخبر ABC News أن الأسعار والخيارات عاملان.

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وتقول المواطنة الامريكية كاترينا موسلي، 45 عامًا، إن عليها أن تخطو خطوة أبعد، حيث إن رحلة الميلين إلى ShopRite هي ثاني رحلة تسوق لها من البقالة في اليوم.

وأضافت: "بدأت في الساعة 8 صباحًا، ذهبت إلى وول مارت، عدت إلى المنزل مثل 11:30، استريح قليلًا، ركبت الحافلة، وصلت إلى هنا مثل 12 شيئًا، تسوقت أمضيت وقتي في المتجر لأتصفح الأشياء، والآن أنتظر وسيلة النقل لأعود إلى المنزل".

تعتمد موزلي على خطي حافلات مختلفين وسيارات أجرة وأقارب لاصطحابها، حيث تقضي يوم إجازتها من العمل لإطعام أسرتها المكونة من أربعة أفراد، بما في ذلك ابنة مع طفل في الطريق.

الغذاء اليومي صحراء الطعام وزارة الزراعة الأمريكية خيارات طعام صحية أمريكا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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