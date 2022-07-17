النيابة تطلب التحريات في تعدي شابين على صديقهما حتى الموت بحلوان

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية في واقعة تعدي شابين على صديقهما بالضرب حتى الموت بمنطقة حلوان، كما أمرت، الأحد، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان بتقديم سيدة تقرير طبى منسوب صدوره لإحدى المستشفيات بوفاة شقيقها، متأثرًا بإصابته والسابق حجزه بالمستشفى إثر ادعاء مصادمة.

ودلت التحريات أنه بتاريخ 5 يوليو الجارى حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين شخصين لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، ما أدى لسقوطه أرضا واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.