الأحد 17 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب التحريات في تعدي شابين على صديقهما حتى الموت بحلوان

النيابة
النيابة
ads

طلبت النيابة العامة تحريات المباحث التكميلية في واقعة تعدي شابين على صديقهما بالضرب حتى الموت بمنطقة حلوان، كما أمرت، الأحد، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان بتقديم سيدة تقرير طبى منسوب صدوره لإحدى المستشفيات بوفاة شقيقها، متأثرًا بإصابته والسابق حجزه بالمستشفى إثر ادعاء مصادمة.

ودلت التحريات أنه بتاريخ 5 يوليو الجارى حدثت مشادة كلامية بجوار المستشفى محل عمل المتوفى بينه وبين شخصين لخلافات بينهم حول العمل، قام على إثرها أحدهما بدفع المتوفى، ما أدى لسقوطه أرضا واصطدام رأسه بحجر، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

حلم جديد.. خبراء: العالم فى انتظار مصر لإمداده بالطاقة المتجددة حفاظًا على البيئة

الرئيس السيسي يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الاختبار الأول.. كيف تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي "لابيد" مع صواريخ غزة؟

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة