الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية (صور)

حملات تموينية
حملات تموينية
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شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية حملة مكبرة الأحد، بعدة مناطق بالمحافظة، بالتعاون مع مباحث التموين و الرقابة التموينية وتموين المركز استمرارًا للحملات الرقابية على المحال التجارية و المخابز البلدية.

ضبط سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء 

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٤٩٥ لتر سولار مدعم، إضافة إلى التحفظ على ٢ طن أسمدة مجهولة المصدر وضبط ٦ شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.

كما تمكنت الحملة من تحرير 51 محضرًا، منها ٨ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و١٢ محضرًا؛ لعدم حمل شهادة صحية ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية ومحضرين؛ لعدم الإعلان عن مخزن.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية تم تحرير 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضرين إنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و٣ محاضر؛ لعدم إعطاء بون صرف للمواطن و ٥ محاضر؛ لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و ٩ محاضر؛ لعدم نظافة أدوات العجن و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز و محضر تصرف في الدقيق.

تأتي هذه الحملات فى إطار توجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق؛ لضبط الأسعار و التأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار الرسمية والمعلن عنها و منع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب في الأسعار.

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