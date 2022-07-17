الأحد 17 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص جراء تصادم سيارة وتوك توك بالبدرشين

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ومركبة توك توك بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري أعلى كوبري أبو ربع بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تصادم سيارة بمركبة توك توك، مما أسفر عن إصابة شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

حلم جديد.. خبراء: العالم فى انتظار مصر لإمداده بالطاقة المتجددة حفاظًا على البيئة

الرئيس السيسي يستقبل مالك شركة لورسن الألمانية العالمية للصناعات البحرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يريد توني بلير من الغرب قبل فقدان الهيمنة؟

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الاختبار الأول.. كيف تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي "لابيد" مع صواريخ غزة؟

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة