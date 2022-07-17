النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع طفل صدمته سيارة بأطفيح

طلبت نيابة الجيزة في واقعة مصرع طفل بعد أن صدمته سيارة مسرعة في أطفيح بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بقرية الصالحية بمركز أطفيح.

وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.