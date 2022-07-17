الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث فى مصرع طفل صدمته سيارة بأطفيح

نيابة
نيابة
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طلبت نيابة الجيزة في واقعة مصرع طفل بعد أن صدمته سيارة مسرعة في أطفيح بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بقرية الصالحية بمركز أطفيح.

وانتقلت الخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتولت النيابة التحقيق.

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