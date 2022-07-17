شرطة التموين بدمياط تشن حملات مكثفة على الأسواق

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم، حملة مع مفتشي إدارة التجارة الداخلية ومفتشى مصلحة الدمغة والموازين بالمحافظة.

تضمنت الحملة المرور على 10 محطات وقود بنطاق مركز ومدينة دمياط تبين مطابقة 8 محطات، ووجود عجز في محطتين، إحداهما بمقدار 150 سم في طرمبة بنزين 80 بما يعادل قيمته 1.20 جنيه عجز لكل صفيحة والأخرى بمقدار 380 سم في طرمبة بنزين 92 بما يعادل قيمته 3.04 جنيه عجز لكل صفيحة، وتم إغلاق الطرمبات المخالفة والعرض على النيابة العامة، وإعادة المعايرة لكل منها بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين.

وأكدت المديرية في بيان أنه تم شن حملة فرعية أخرى بنطاق مركز الزرقا أسفرت عن تحرير 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة، و12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، ومحضر ذبح خارج المجزر، ومحضرين توزيع غاز بدون إعلان عن الأسعار.