الأحد 17 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين بدمياط تشن حملات مكثفة على الأسواق

حملات مكثفة على الأسواق
حملات مكثفة على الأسواق
ads

شنت مديرية التموين بمحافظة دمياط، اليوم، حملة مع مفتشي إدارة التجارة الداخلية ومفتشى مصلحة الدمغة والموازين بالمحافظة.

تضمنت الحملة المرور على 10 محطات وقود بنطاق مركز ومدينة دمياط تبين مطابقة 8 محطات، ووجود عجز في محطتين، إحداهما بمقدار 150 سم في طرمبة بنزين 80 بما يعادل قيمته 1.20 جنيه عجز لكل صفيحة والأخرى بمقدار 380 سم في طرمبة بنزين 92 بما يعادل قيمته 3.04 جنيه عجز لكل صفيحة، وتم إغلاق الطرمبات المخالفة والعرض على النيابة العامة، وإعادة المعايرة لكل منها بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين.

وأكدت المديرية في بيان أنه تم شن حملة فرعية أخرى بنطاق مركز الزرقا أسفرت عن تحرير 26 محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات عامة، و12 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق أسعار لهيئة السلع التموينية، ومحضر ذبح خارج المجزر، ومحضرين توزيع غاز بدون إعلان عن الأسعار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الحقد» الطبقى و«الوعى» الطبقى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 والصف الأول الابتدائى 2023

«تسليم أهالى».. طالبة تصوِّر امتحان «الجيولوجيا» وتنسى إخفاء اسمها

بالخطوات والمستندات.. رابط التقديم بالصف الأول الثانوي إلكترونيًا 2022-2023

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس 2022

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص

خطوات تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2022 موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فتنة حفلات الصيف

د. بهي الدين مرسي

كيمياء الغضب.. وغضب الكيمياء

ماجد حبته

حوار بيترسبرج للمناخ

جمال-أسعد

الحوار.. والحياة السياسية

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة والحوار الوطنى

لواء.حمدى البطران

توابع النكسة

محمد المعموري

خارطة الطريق المصرية فى قمة الأمن والتنمية فى جدة

حسين دعسة

نهاية جولة بايدن الشرق الوسطية.. ماذا قال توماس فريدمان عن الواقع؟

صور

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

مباراة فوز الزمالك على غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الاختبار الأول.. كيف تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي "لابيد" مع صواريخ غزة؟

الجيش الإسرائيلى: استهداف أحد أهم مواقع إنتاج الصواريخ بقطاع غزة

الجيش الإسرائيلى: «القبة الحديدية» تعترض صاروخًا من غزة