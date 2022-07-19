الفنان والمؤلف عبدالله بن سواد يُصدر «100 علم وعلم من أعلام الخط العرب»

أصدر الفنان والمؤلف عبدالله بن سواد كتاباً جديداً بعنوان "100 علم وعلم من أعلام الخط العربي"، عن دار المصري للنشر والطباعة، وتم طرحه في الأسواق والمكتبات.

وأكد الفنان والمؤلف عبدالله بن سواد أن الكتاب يُشارك بـ "100 علم وعلم من الخط العربي" في معرض الكتاب الذى سيُقام في الإسكندرية ، ثم في معرض الكتاب الدولى فى دورته ال54 الذي من المقرر أن ينطلق بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية قريباً.

وصف " بن سواد" الكتاب بأنه يحوي بين دفتيه سير قوم حملوا رآية هذا الفن الأصيل شرفهم الله تعالى بكتابة المصاحف الشريفة والأحاديث النبوية المنيفة لتبقى سيرهم مشعلا يضيء طريق المتعلمين ومنه يقتبسون نورهم.

وأوضح الكاتب أنه حرص على جمع 100 سيرة من أعلام الخط العربي لرواد هذا التراث العظيم لكي ينفع بها أكبر عدد من قرائه.

جدير بالذكر أن الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت قد أكدت أن معرض الكتاب الدولى سيُعرض بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية فى دورته القادمة، منوهة أن الدورة الحالية من المُقرر أن تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وسيفتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.