الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النقض» ترفض طعن متهم أحدث عاهة مستديمة بمواطن

النقض
النقض
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رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم تسبب في إحداث عاهة مستديمة لمواطن، وأيدت حكم السنة الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها على المتهم "ن .ن" بالسجن لمدة سنة واحدة في التهمة المنسوب إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ضرب عامدا المجني عليه، بأن قاد دراجة نارية مسرعا وصدمه عمدا؛ لإحداث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، متمثلة في عجز جزئي مستديم متمثل في إعاقة بنهاية ثني مفصل الركبة اليسرى، وتقدر نسبتها بحوالي عشرة بالمائة «10%».

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