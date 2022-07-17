ضبط سلع غذائية قبل بيعها بأزيد من السعر داخل محل بالجيزة

وجّهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (13طن "زيت طعام – مكرونة – أرز أبيض") معبأة داخل شكائر وعبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومكافحة جرائم الغش الغذائي والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.