الأحد 17 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص

ثورة 23 يوليو
ثورة 23 يوليو
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يبحث العاملون بالقطاع الحكومي والخاص، عن موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى والعودة للعمل، ويعتبر شهر يوليو 2022، أكثر شهور السنة التي تحتوي على إجازات رسمية.

وتعتبر إجازة ثورة 23 يوليو 2022، هي الإجازة الرسمية الثانية للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص في شهر يوليو بعد إجازة عيد الأضحى 2022، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص

وينشر «الدستور» للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص موعد إجازة ثورة 23 يوليو 2022 في شهر يوليو لهذا العام، ويحصل الموظفون أيضًا على إجازة رأس السنة الهجرية 2022  حيث توافق آخر سبت في هذا الشهر يوم 30 يوليو وتعتبر آخر الإجازات الرسمية خلال هذا الشهر.

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موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022 للعاملين بالقطاع الحكومى والخاص

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عطلة رسمية للجميع.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2022

ميعاد إجازة ثورة 23 يوليو 2022

ومن المقرر ترحيل إجازة ثورة 23 يوليو 2022 إلى يوم الخميس الموافق 28 يوليو وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

الإجازات الرسمية 2022 للقطاعين العام والخاص

وعلى مدار الشهور المتبقية من هذا العام يضم شهر أكتوبر فقط يومي إجازة رسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص وبذلك تنتهي الإجازات الرسمية في هذا العام وهي كما يلي:

في شهر أكتوبر: الاحتفال بانتصارات حرب 6 أكتوبر.

يوم السبت 8 أكتوبر إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

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وائل لطفي

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