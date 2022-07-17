زيارات ومباحثات وتوافق فى الرأى.. أبرز محطات التعاون بين مصر وألمانيا

تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة، فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان. فالقاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط، وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها، وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لذلك تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة، فضلًا عن كون مصر تشهد طفرة إيجابية مؤخراً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957، كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية، نستعرضها في التقرير التالي:



وفى 2/4/2022، أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع "آنالينا بيربوك" وزيرة الخارجية الألمانية، ركزا خلاله على سبل دعم العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما تم تناول تطورات القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

تناول الوزيران سبل العمل المشترك لتعزيز القدرات المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية المرتبطة بالأزمة.



وفى 12/2/2022، استقبلت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا، الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة.

بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري، حيث رحب الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معرباً عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر، بينما أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، مؤكدةً أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصةً في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم .



وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وكذا الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين، بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد .



كما تم التطرق إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ، معربةً عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال، بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بما في ذلك ممثلو المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم، كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسجو الأخير، والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تسهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، خاصةً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ.



وفى 9/11/2021 قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيها: تشرفت بالعمل المشترك والتعاون المثمر والتشاور المنتظم البناء طوال سبع سنوات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.. تلك الشخصية العظيمة ذات النمط القيادي الفريد الذي يجمع بين الحكمة والقوة، والتى أنجزت طوال مسيرتها السياسية البراقة الكثير تجـاه وطنهـا وشعبها، وأوروبا والعالم …. ولن تنسى مصر، حكومةً وشعباً، ما قامت به المستشارة أنجيلا ميركل لصالح العلاقات المصرية الألمانية، ودورها في تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الصديقين، وإنني إذ اعبر عن خالص التقدير لشخصها، أتمنى لها موفور الصحة والسعادة في حياتها الجديدة.



وفي 1/11/2021 التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة جلاسكو الأسكتلدية، على هامش قمة المناخ، بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وفي 20/10/2021 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وكذا موضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، أشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى، بما يكفل من جهة استفادة مصر من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، ويفتح المجال من جهة أخرى أمام الجانب الألماني للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية نظراً لتمتع مصر بمميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات لتلك الأسواق، كما تناول الاتصال التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأزمة الليبية.



وتم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية، أخذاً في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وكذا الدور المقدر الذي اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة "ميركل" لتنسيق الجهود الدولية في الملف الليبي، مع التوافق في هذا الإطار بشأن ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، فضلاً عن إخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية، كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الثنائي والدولي لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية، وهي الجهود التي ثمنتها المستشارة الألمانية، مؤكدةً حرص بلادها على استمرار التشاور وتبادل الرؤى مع مصر في هذا الخصوص، كما تم أيضاً التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لاسيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.



وفى 24/6/2021 التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره الأماني "هايكو ماس"، على هامش مشاركته فى مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، حيث أشار الوزيران إلى ما شهدته العلاقات الثنائية من مستوى متميز على مختلف الأصعدة خلال السنوات الماضية، وتطلع الجانبان إلى استمرار هذا التعاون ودفعه إلى آفاق أرحب، كما تناول الوزيران عددا من ملفات التعاون الثنائي في القطاعات الاقتصادية والصحية والطاقة، كما تبادلا الرؤى حول مجمل الأوضاع في المنطقة وسٌبل حلحلة الأزمات التي تواجهها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا والقضية الفلسطينية وسد النهضة.



وفى 23/6/2021 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، وأكد شكرى خلال المؤتمر على موقف مصر الثابت من ضرورة حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ودعم تطلعات الشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل، وكذا مساندة الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية الشاملة بقيادة الليبيين لإنهاء الصراع وتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة ونزع سلاح الجماعات المسلحة.



وفى 19/3/2020 تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وشهد الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية على ضوء نتائج مؤتمر برلين، كما تم التباحث حول آخر تطورات ملف سد النهضة في إطار ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.



- في 10 يناير 2019

قاما كل من م. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة لألمانيا للمشاركة فى افتتاح بطولة كأس العالم السادسة والعشرين لكرة اليد في ألمانيا التي تستضيف المنافسات بالاشتراك مع الدانمرك، في إطار الترويج لاستضافة مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد عام 2021. التقى مدبولى مع أولاف شولتز نائب المستشارة الألمانية ووزير المالية، بحثا الجانبان مجالات التعاون المشترك. - في 21 يناير 2019 قام وفد مصري يضم وزراء الدولة للإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة لالمانيا، استقبله اورليش نوسباوم وزير الدولة للاقتصاد والطاقة. بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتصدير التكنولوجيا الألمانية إلى مصر.

- في 2 فبراير 2019

قام الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة لألمانيا، استقبله النائب كريستوف هوفمان المتحدث الرسمي بإسم الحزب الديمقراطى الحر، والمهتم بموضوعي الطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة. بحثا الجانبان بشكل مفصل إمكانيات تعميق وتكثيف التعاون بين مصر وألمانيا في قطاع الجديدة والمتجددة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.



- فى 15 فبراير 2018

قام سامح شكرى بزيارة لألمانيا للمشاركة في مؤتمر السياسة والأمن الدولي بميونخ، استقبله يانس شبان القائم بأعمال وزير المالية الألمانى. حث شكري المسئول الألماني على بدء التفاوض لتنفيذ الشريحة الثانية من اتفاق مبادلة الديون الحالي وقيمتها 170 مليون يورو، وكذلك العمل على توقيع اتفاق جديد للمبادلة. وقدم له الشكر علي المساندة الألمانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من خلال تقديم قرض لسد الفجوة التمويلية بالموازنة بقيمة 500 مليون دولار على مدار عامي 2017 و2018. وأعربت مصر عن تقديرها لبرامج التعاون الإنمائي بين البلدين والتي قام الجانبان في إطارها بتوقيع اتفاقيات للتعاون الفني والمالي للأعوام 2015/2016/2017، باعتبار الشق التنموي ركيزة أساسية للعلاقات المصرية الألمانية المتميزة.

- فى 5 يوليو 2018

أعلن سامح شكرى وزير الخارجية أن حجم التبادل التجارى بين البلدين عام 2017 نحو 5.8 مليار يورو، بما يجعل مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية.

- فى 28 يوليو 2018

تم الاتفاق علي قيام شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي – من خلال شركاتها- وشركة "بومبارديه" وذلك لتنفيذ وتلبية مطالب وزارة النقل، كذلك تم الاتفاق مع الشركتين لتوطين هذه التكنولوجيا المتقدمة في مصر. تهدف الشراكة بين "الإنتاج الحربي" و "بومبارديه" إلى تصنيع قاطرات السكك الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، كما تهدف الشراكة إلي زيادة إمكانية مركز الصيانة ليكون مركزا إقليميا لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الإفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية.

- فى 13 أغسطس 2018

شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق، توقيع عقدين باستثمارات 70 مليون يورو بين المطور الصناعي "شركة شرق بورسعيد للتنمية" وشركتين ألمانيتين "باج بورسعيد" للتصنيع وشركة "جيردا مصر" للتصنيع في إطار قيام الشركة بتنمية وتطوير المساحة المخصصة لها من قبل المنطقة الاقتصادية عن طريق جذب عدد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة عدد من المشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

- فى 28 أكتوبر 2018

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على التوصّل لحلول سياسية لأزمات المنطقة، وذلك خلال قمة جمعته بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير فى ألمانيا، حيث استعرض الزعيمان أهم الملفات في المنطقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إنه خلال اللقاء الذي عقده السيسي مع نظيره الألماني على هامش أعمال القمة الثانية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا، وأعرب شتاينماير عن ترحيبه بزيارة السيسي لألمانيا، مشيراً إلى الحرص على استمرار علاقات التعاون البناءة مع مصر التي تعد ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.(1)

- في 16 نوفمبر 2018

قام وفد المانى برئاسة وزير البيئة بزيارة لمصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي. استقبلته د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحثا الجانبان سبل التعاون المشترك في مجال العمل البيئى. تناول اللقاء بحث المبادرة العالمية للتغيرات المناخية التي أطلقتها الحكومة الألمانية والتي تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الإقليمية بالإضافة إلى بحث دعم ألمانيا للمبادرة المصرية لربط الاتفاقيات الثلاث الخاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر والتغيرات المناخية خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

- فى 14يناير 2017

قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لالمانيا، استقبله فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا. وبحثا الجانبان سبل تدعيم العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، في إطار متابعة مخرجات الزيارة الوزارية التي تمت عام 2016، والوقوف علي حالة برامجً التعاون المشتركة في مختلف المجالات، والتشاور حول الأوضاع الإقليمية.

كما تناولت المباحثات الرؤية المصرية للأزمة السورية وما تقوم به مصر علي صعيد دعم فرص التوصل إلي تسوية سياسية للأزمة، من خلال تواصلها المستمر مع مجموعة القاهرة للمعارضة السورية، وكذا جهود مصر في إطار عضويتها بمجلس الأمن لضمان توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين، وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

- في 21 فبراير 2017

قام يوهانيس زينجهامر نائب رئيس البرلمان الألماني بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، كما تمت مناقشة التطورات المتعلقة بما تشهده المنطقة من أزمات ونزاعات وتداعياتها السلبية على أمن واستقرار دول المنطقة وأوروبا.

- في 2 مارس 2017

قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى. بحثا الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة. وسبل التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى التصدي لقوى الظلام والإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا مشتركا.

- في 19 مارس 2017

قام جيرهارد شرودر المستشار الألمانى السابق ومارتن هيرنكنيشت رئيس مجلس إدارة شركة هيرنكنيشت الألمانية لصناعة ماكينات الحفر العملاقة بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى.

- في 15 مايو 2017

قام الوزير مفوض خالد عزمي مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية على رأس وفد ضم ممثلين عن الوزارات وأجهزة الدولة المعنية بملف مكافحة الإرهاب الدولى بزيارة لالمانيا، لحضور الاجتماع الأول للمشاورات الثنائية المصرية الألمانية حول موضوعات مكافحة الإرهاب الدولي، ضم الوفد الألمانى ممثلين عن الوزارات والأجهزة الفيدرالية المعنية بمكافحة الإرهاب، برئاسة مدير إدارة الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية الألمانية. تناولت المشاورات بين الجانبين تبادل الآراء والتقديرات بشأن مختلف التهديدات الإرهابية التي تواجه مصر وألمانيا والجوارين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب استعراض أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.

- فى 11 يوليو 2017

قام الرئيس السيسى بزيارة لألمانيا للمشاركة في القمة التي نظمتها ألمانيا لمجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تحت شعار "الاستثمار في مستقبل مشترك"، والمشاركة في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى المصرى الألمانى. عقد الرئيس مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وعدد من الوزراء الألمان من بينهم وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، بالإضافة إلى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني. بحثا الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مكافحة الإرهاب، والتطورات الراهنة المتعلقة بقطر، فضلاً عن بحث سبل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية.

- في 27 أغسطس 2017

قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لألمانيا، استقبله زيجمار جابرييل وزير خارجية المانيا. وبحثا الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات علي ضوء العلاقات التاريخية المتميزة. تطرقت المباحثات أيضا إلي مختلف جوانب التعاون بين البلدين، بالإضافة إلي الشأن الإقليمى، والتنسيق في المحافل الدولية المختلفة، بالإضافة إلي ترشيح مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) علي ضوء عضوية ألمانيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، فضلاً عن تطورات الأزمة مع قطر.

- في 10 سبتمبر 2017

قام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين بزيارة لالمانيا، للمشاركة في مؤتمر "طرق السلام". التقى الطيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. بحثا الجانبان مجالات التعاون بين الأزهر الشريف وألمانيا، إضافة إلى مأساة مسلمي الروهينجا في بورما ودور الازهر الوطنى والاسلامى ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

- في 10 أكتوبر 2017

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، 3 اتفاقيات مع الدكتور جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني، وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون الثنائي بين البلدين. وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة اجمالية تصل الى 45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، وتعاون مع بنك التنمية الألماني لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.



فى 12/11/2016 قام ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني (البوندستاج) عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحى بزيارة لمصر، استقبله سامح شكرى وزير الخارجية.



فى 1/11/2016 قام كريستوف هيوسجين مستشار الأمن القومي الألمانى بزيارة لمصر، لإجراء مشاورات حول عدد من الملفات الإقليمية ومتابعة ملف العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، استقبله سامح شكري وزير الخارجية.



فى 12/7/2016 قام مجدى عبد الغفار وزير الداخلية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى بزيارة لألمانيا فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى مع الدول الأوروبية، استقبله د. توماس دى ميزيير وزير الداخلية الألمانى. استعرض الجانبان أوجه التعاون بين الوزارتين فى مجالات الأمن المختلفة .



فى 21/6/2016 قام د. ينس فايدمان رئيس البنك الاتحادي الألماني (البنك المركزي)، ود. كريستوف هويسجن مستشار الأمن القومي الألمانى بزيارة لمصر، استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.



فى 3/6/2016 قامت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولى بزيارة لألمانيا لترأس وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين.



فى 16/4/2016 قام زيجمار جابرييل وزير الطاقة والنائب الأول للمستشارة الألمانية بزيارة لمصر على رأس وفد كبير يضم 120 مستثمرا، والتقى به الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحث الجانبان العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي.



فى 30/3/2016 قام توماس دي مازيير وزير داخلية ألمانيا بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون في المجال الأمني وسبل استعادة مصر لمكانتها كمقصد سياحي متميز للمواطنين الألمان، فضلاً عن التباحث حول مُجمل تطورات الأوضاع الإقليمية بالمنطقة.



فى 13/3/2016 قام د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بزيارة لالمانيا، ألقى الطيب خلال الزيارة خطابا عالميا إلى الغرب من البوندستاج الألماني، والتقى عددا من الوزراء والمسئولين الألمان ورئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت.



فى 12/2/2016 قام سامح شكرى وزير الخارجية بزيارة لالمانيا للمشاركة في مؤتمر السياسية والأمن بمدينة ميونيخ الألمانية لمناقشة قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.



فى 1/2/2016 قام وفد البوندستاج الألماني برئاسة ألكسندر راضون رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألمانى بزيارة لمصر، التقى به د. شوقي علام مفتي الجمهورية، بحث الجانبان تعزيز التعاون مع دار الإفتاء المصرية.



فى 18/1/2016 قام عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة لالمانيا لترأس وفد مصر فى قمة برلين الزراعية الـ 26، التقى به توماس سيلبير أورن الوزير البرلمانى بوزارة الدولة الفيدرالية للتعاون الاقتصادى والتنموي، بحث الجانبان التعاون الثنائي في المجال الزراعى.



فى 3/6/2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لالمانيا، التقى به الرئيس الألماني يواكيم جاوك، عقد الرئيسان جلسة مباحثات، شهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن أحكام الإعدام الأخيرة فى مصر, كما استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرئيس السيسى، عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تخللها غداء عمل وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك.



في 4/5/2015 قام فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية بزيارة لمصر، التقى به الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض الجانبان التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة، ولاسيما على صعيد مكافحة الإرهاب.



في 30/3/2015 قام فولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول اللقاء سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.



في 7/2/2015 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لألمانيا للمشاركة في مؤتمر الأمن الدولي الذي يُعقد في ميونيخ، التقى شكري نظيره الألماني فرانك شتاينماير، وبحث الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية التي تهم البلدان .



في 15/1/2015 قام ماركوس لونينج مفوض سياسة حقوق الإنسان بالحكومة الألمانية بزيارة لمصر، استقبله هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أكد الجانبان أهمية التعاون المتبادل في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب.



في 9/11/2014 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بـ"هيرينكنشت" مؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق، استعرض اللقاء نتائج الاتصالات التي تمت مع الشركة لحفر الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر.



في 2/9/2014 قام وزير الخارجية سامح شكري بزيارة لألمانيا التقى خلالها وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني في برلين، حيث رحب الوزير الألماني بزيارة شكري، مشيراً إلى أهمية مصر السياسية والاقتصادية كشريك.



في 5/2/2014 زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى لألمانيا التقى خلالها نظيره فرانك شتانماير، واستعرض الجانبان خلال اللقاء مجمل المشهد المصري وما يشهده من تطورات.



في 4/12/2013 التقت السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، وكيل أول وزارة الخارجية، وفداً دبلوماسياً ألمانياً رفيع المستوى برئاسة السفير "فولكمار فينزل" المفوض الشخصي لوزير الخارجية الألماني لشئون العالم العربي ومساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.