الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية للجنايات بتهمة الاستيلاء على 17 مليون جنيه

حبس
حبس
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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، إحالة صاحب شركة للمقاولات لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 17 مليون جنيه بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه.

مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو 17 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم إعداد كمين وضبط المتهم، وبمواجهته، أقرَّ بممارسته ذلك النشاط الإجرامي، على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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