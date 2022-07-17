الأحد 17 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لمدة يومين

جريدة الدستور
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة رسمية لمدة يومين.
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
ويزور الرئيس السيسي مدينة برلين تلبية لدعوة من المستشار الألماني أولاف شولتز، للمشاركة في فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجاري، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.
ويعد "حوار بيترسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.
وتأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.
ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس السيسي مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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