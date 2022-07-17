الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات لعامل يتاجر في المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بالسجن 10 سنوات لعامل لاتجاره بالمواد المخدرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وبيعها للخارجين عن القانون.

تعود القضية رقم 26446 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنهم من القبض على عامل بحوزته طربة حشيش لفافة من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات توصلت لقيام المدعو " م.ع.ك" سائق بالاتجار في المواد المخدرة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وخلال متابعته تمكنت القوة الأمنية من ضبطه وخلال تفتيشة عثر معه داخل السيارة على لمخدر الحشيش "طربة" وعدد 6 لفافة مسحوق مخدر الهيروين.

تم إلقاء القبض عليه وبحوزته هاتفين محمولين الاتصال بالعملاء ومبلغ مالي من حصيلة البيع في المواد المخدرة.

وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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