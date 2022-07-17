الإعدام لـ«فكهانى» قتل صديقه بسبب طليقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الأحد، بالإعدام للمتهم بقتل صديقه بسبب علاقة عاطفية بمنطقة المنتزه.

صدر القرار لعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار السيد مصطفي الحوراني، وسكرتير الجنايات كريم الجنادي.

وتعود أحداث القضية رقم 18647 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه ملقاة على الطريق العام.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، أن المتهم "أ.ال.م" فكهاني تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه «ش.م. ا»، إلا أن المتهم ربطت علاقة عاطفية بينه وبين طليقة المجني عليه "م.ال.ال"، فقرر المتهم التخلص من المجني عليه باعتباره عائقًا فيما بينهما، وذلك بعلم طليقة المجني عليه، وأعد لذلك مطرقة حديدية وقناع تنفس صناعي ومشمع بلاستيكي.

واصطحب المتهم المجني عليه إلى الشقة محل سكنه، وأثناء تواجده غافله من الخلف بضربة على رأسه، وعندما سقط على الأرض تعدى عليه بعدة ضربات متتالية حتى غرق في دمائه، وقام بسحب جثمانه ووضعه في البانيو، وفتح عليه المياه حتى يتأكد من أنه فارق الحياة وحلق شعر رأسه ولفه بالشاش الطبي، ووضع عليه قناع التنفس الصناعي.

ولف الجثمان في قطعة المشمع البلاستيكية، واستولى على متعلقاته الشخصية ونقل جثمانه داخل سيارة، وألقى به في الطريق العام وتركه وفر هاربًا.