الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة قاتل زوجته فى الدقهلية

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، الأحد، محاكمة المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية، إلى الدور الثالث من شهر أغسطس.

ترجع الواقعة لشهر يناير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز نبروه بورود بلاغ من عدد من أهالى قرية كفر الجنينة، دائرة المركز، بقيام شاب حاصل على ليسانس حقوق بذبح زوجته وتمكن الأهالى من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وبانتقال ضباط مباحث نبروه إلى مكان البلاغ تبين مقتل "مريم محمد عبدالغنى"، 22 سنة، ‏طالبة جامعية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها ويدعى ‏"أحمد م. ص."، 35 سن ، ‏حاصل على ليسانس حقوق ويعمل سائق توك توك.

تم القبض عليه من مستشفى خاص بعد أن نقله الأهالي إليه لعلاجه عقب إلقاء نفسه من شباك شقته بالدور الأول العلوي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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