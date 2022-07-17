مصرع عامل سقط من أعلى عقار ببنى سويف

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، إثر سقوطه من أعلى عقار بالحي الخامس في مدينة بني سويف شرق النيل.

وتلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من أحد العقارات الكائنة بالحي الخامس بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

ووجه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصاب إلى المستشفى، والوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

واستقبل مستشفى جامعة بنى سويف، جثة "خالد محمد " 51 سنة، عامل، مقيم بمركز الفشن، عقب لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، نتيجة سقوطه من علو بأحد الأبنية بالحى الخامس بشرق النيل، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لحين تسليمها إلى ذويها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.