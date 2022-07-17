الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أبرزها عن العقل البشري.. 5 حقائق عن جسم الإنسان ستغير نظرتك إلى نفسك

العقل البشري
العقل البشري
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جعلت الطبيعة أجسادنا بشكل عجيب مليئة بالعجائب والفضول التي لا يزال العلماء يبحثون عنها حتى اليوم، حول العقل البشري وجسم الانسان وغيرها من الحقائق التى نوضح جزء منها خلال السطور التالية وفقًا لموقع  bright side.

1- العقل البشري له نظام الصرف الخاص به

أجسامنا لديها نظام نفايات فعال للغاية، حيث يحمل الدم كل ما يحتاج إلى التخلص منه إلى الكلى والأمعاء وما إلى ذلك، لكن ماذا عن الدماغ؟.

وقام الباحثون بفحص أدمغة الأشخاص الذين تم تصويرهم بالرنين المغناطيسي، ورأوا أنه أثناء النوم بدون حركة العين السريعة، وهو الجزء الأعمق من دورة النوم، تغسل موجات السائل النخاعي الدماغ وتخلصه من السموم.

في تجربة أخرى، قام الباحثون أيضًا بمسح أدمغة 81 مريضًا بالصرع، لإظهار الهياكل اللمفاوية التي تمر عبر الدماغ والتي توجه تدفق النفايات من الجمجمة عبر العقد الليمفاوية في الرقبة لذا فإن الدماغ لديه آلية للتنظيف التلقائي والتحديث.

2- الأصوات التي لا تسمعها قد تجعلك مريضًا

الأصوات منخفضة التردد هي تلك التي لا يمكننا سماعها (أقل من 20 هرتز)، ولكن لا يزال بإمكاننا إدراكها على مستوى معين. تشمل المصادر الشائعة أنظمة الطقس والزلازل والانهيارات الثلجية وحتى أصوات الحيوانات المختلفة. كشفت التحقيقات أننا نتعرض للكثير من “الموجات فوق الصوتية” كما يطلق عليها، والتعرض طويل المدى يمكن أن يجعلنا مرضى.

وتشمل الأعراض التعب والصداع ومشاكل الرؤية والدوخة والتهيج وقضايا الانتباه أيضًا.

3- ليس لدينا جميعًا نفس العدد من العضلات

ليس لدى الناس نفس العدد من العضلات، وبهذا، لا نعني مدى قوتهم أو عدم قوتهم. كثير من الناس لديهم عضلة في الساعد تسمى العضلة الراحية الطويلة، في حين أن الكثيرين لا يمتلكونها. 13٪ ينقصهم عضلة في البطن تسمى العضلة الهرمية 8٪ فقط لديهم عضلة صدر إضافية تسمى عضلة القص.

4- العيون الزرقاء نادرة الآن ولكن الليزر يمكن أن يغير لون العين

تفضل الجينات التي تحدد لون العين أي لون آخر على اللون الأزرق، لذلك تصبح العيون الزرقاء أكثر ندرة يومًا بعد يوم، ولكن إذا كنت ترغب في اكتئاب ما بعد الولادة ولا يمكنك ارتداء العدسات اللاصقة، فهناك الآن عملية ليزر مدتها 20 ثانية ستحول العيون البنية إلى اللون الأزرق. 

في الوقت الحالي، ينطوي على مخاطر وهو غير معتمد طبياً في معظم البلدان.

حبس أنفاسنا تحت الماء العقل البشري عن الدماغ لباحثون أيض ا بمسح أدمغة 81 مريض ا الأصوات منخفضة التردد العدد من العضلات

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وائل لطفي

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