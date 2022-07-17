حبس تشكيل عصابى يسرق مهمات السكك الحديدية بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأحد، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة مهمات السكك الحديدية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضر من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن ورود معلومات لضباط وحدة مباحث القسم، مفادها قيام كل من «علي . ا»، 41 عامًا، عاطل، «محمد. ا»، 28 عاما، عاطل، «محمد. ص»، 35 عاما، عاطل ، «إبراهيم. ا»، 22 عامًا، عاطل، محبوس إحتياطياً بمركز البلينا على ذمة القضية، ويقيمون جميعًا دائرة مركز البلينا.



وذلك لسرقتهم مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد من خط مهمل وغير مستغل بمحطة سكة حديد البلينا.



وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز البلينا، باستهداف منزل المتهمين، أسفرت عن ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث.

وعثر بمنزل الأول على مهمات مصلحية خاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر عبارة عن نصف فلنكة خشبية تزن حوالي 30 كيلو جراما، ومفتاح إنجليزي و2 شاكوش.



وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع، وأن الأدوات المضبوطة هي المستخدمة في الواقعة، قرروا قيامهم ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة ويدعى «عرفات . ج »، 39 عامًا، تاجر خردة.

وتم استهداف مخزن الأخير وتبين عدم وجوده، وتم ضبط القائم بالبيع بالمخزن «علي. ر»، 32 عاما، تاجر خردة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.