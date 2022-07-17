الأحد 17 يوليو 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ طالبة من الغرق بنهر النيل فى سوهاج

إنقاذ طالبة من الغرق
إنقاذ طالبة من الغرق بنهر النيل
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أنقذت العناية الإلهية طالبة بجامعة سوهاج من الموت غرقًا في مياه النيل، اليوم الأحد، إثر إلقائها بنفسها من أعلى كوبري أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي مفاده إنقاذ طالبة بجامعة سوهاج من الموت غرقًا بنهر النيل، عقب إلقائها بنفسها من أعلى كوبري أخميم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الفتاة تُدعى «آية. ع»، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق، وتقيم بساحل طهطا، ألقت بنفسها من أعلى كوبري أخميم، داخل مياه النيل، وتم التحفظ على الفتاة بقسم الشرطة.

وتم إخطار أسرتها للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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