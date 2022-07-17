حبس المتهمين بقتل وإصابة شخصين فى القليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بحبس 3 متهمين بقتل جزار شاب خلال دفاعه عن زميله في خلاف نشب بين الطرفين بسبب دراجة آلية "موتوسيكل" في قرية المنشأة الكبرى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بورود إشارة من مستشفي كفر شكر بوصول الشاب محمد يحي بقرية المنشاة الصغرى مصابا بطلق ناري إثر طلقة دخول وخروج بالكتف اليمنى وتحت الإبط اليسرى، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى وإصابة "رزق.إ.د" جزار مقيم بمدينة كفر شكر مصاب بطلق ناري فى العضد اليسرى دخول وخروج ويخضع الآن للعلاج بالعناية المركزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية واللواء محمد عناني مدير مباحث القليوبية، وتم فرض كردون أمنى بالقريتين.

وتبين من تحريات البحث الجنائي نشوب مشاجرة فى حفل عرس بقرية المنشأة الصغرى بسبب خلاف سابق على دراجة نارية بين الطرفين، وأثناء مغادرة المجنى عليهم إلى منزل أحدهم فوجئوا بأعيرة نارية صوبهم من قبل مجهولين، ولقى على إثرها قتيل وسقط الآخر مصابا بطلقات نارية وفر الجناة هاربين خارج القرية، وتم ضبطهم.